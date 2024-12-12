Steam-версия Dragon Age: The Veilguard уже продаётся со скидкой 35% менее чем через полтора месяца после выходаОдин из крупных релизов этого года от Electronic Arts в Steam, Dragon Age: The Veilguard, получила свою первую скидку и теперь стоит 38,99 евро / долларов США в Steam.