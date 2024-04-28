Слова Тихонова о девушке-арбитре будут рассмотрены на заседании КДК

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) рассмотрит высказывания главного тренера красноярского «Енисея» Андрея Тихонова после матча со «СКА-Хабаровск» на предмет дисциплинарных нарушений.
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