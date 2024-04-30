Глава Северодвинска прокомментировал плохое состояние дороги в СНТ «Уйма»

Игорь Арсентьев на своей странице в соцсети отметил, что в последнее время получает много сообщений от жителей о текущей ситуации с дорогой в сторону СНТ «Уйма»— Прекрасно понимаю, что выходные хочется провести на даче, но чудес, увы, не бывает.