Связисты Восточного военного округа создали защищенные каналы связи в ходе тренировки

При проведении мероприятия боевой подготовки военнослужащие в системе управления организовали сеансы закрытой видеоконференцсвязи, электронный обмен данными для обеспечения непрерывного управления подразделениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии