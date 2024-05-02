НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сергей Ташуев: «Говорят, в топ-клуб надо назначать иностранца. Почему? Я что, дурнее него? Я дважды обыграл «Спартак» беднейшим «Факелом»

«Включишь «Матч ТВ» – слышишь: «Вот, бокс-ту-бокс.» Это что? Мы же сильные, мы же умные люди. То же самое – с тренерами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх