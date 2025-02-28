Госдеп: США и РФ обсудили в Стамбуле первые шаги к стабилизации работы дипмиссий

Делегации США и России провели в Стамбуле конструктивную дискуссию. Стороны также определили первые шаги к стабилизации работы дипломатических миссий, сообщила 27 февраля пресс-служба Госдепартамента США.
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