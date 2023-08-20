В России идет подготовка к освоению гигантского месторождения золота, для обрушения экономики США

Александр Рожков

Опять урапатриоты мозги засирають. А куда девалось то золотишко, что до сих пор добывалось? А не в американских ли и западных банках оно? Сикока выгребли уже золотишка и умыкнули на Запад наши самые успешные под покровительством не скажу кого? Ась? Сикока за прошлый год вывезли млрд. зеленых ни хто ни падскажет? И, что характерна, дураков то меньше не становиться! Ау! Дураки! Вы когда нибудь поумнеете? Вот поместим все наше золотишко в США и, о счастье, их экономика ка-а-ак обрушиться!