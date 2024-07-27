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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джефф Тиг: «После завершения карьеры может быть непросто. Ты просто не знаешь, что вообще делать после всего этого»

«Чтобы играть в НБА, нужно иметь крепкую психику. Ты рискуешь всей своей жизнью, потому что попадаешь в этот пузырь, где зарабатываешь кучу денег, но на самом деле не знаешь, как делать что-то еще.

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