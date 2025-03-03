Президент Xiaomi пообещал вывести электромобили марки на мировой рынок в ближа...

Президент Xiaomi пообещал вывести электромобили марки на мировой рынок в ближайшие годыНа этой неделе компания Xiaomi вручила первым клиентам заказанные ими ранее электрические спорткары SU7 Ultra, которые при мощности более 1500 лошадиных сил обладают начальной ценой менее $73 000.
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