Президент Xiaomi пообещал вывести электромобили марки на мировой рынок в ближа...

Президент Xiaomi пообещал вывести электромобили марки на мировой рынок в ближайшие годыНа этой неделе компания Xiaomi вручила первым клиентам заказанные ими ранее электрические спорткары SU7 Ultra, которые при мощности более 1500 лошадиных сил обладают начальной ценой менее $73 000.