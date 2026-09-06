Талалаев: Иногда попадание в сборную немного туманит рассудок игроков… Галактионов: От Мостового шло качество, его квалификация понятна

«На мой взгляд, иногда попадание в сборную немного туманит рассудок игроков. Иногда они начинают думать о том, что могут то, чего на самом деле не могут, - поделился главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после поражения от «Локомотива» в матче 7-го тура РПЛ (0:1).
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