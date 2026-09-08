68-летний орловец сбил ровесницу на «зебре» и скрылся с места ДТП

7 сентября в районе полудня в Орле произошло ДТП. 68-летний водитель за рулём «Ниссан Альмера» в районе дома №14 по Новосильскому шоссе не уступил дорогу пешеходу на «зебре» и сбил его.
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