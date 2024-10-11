Релоканты потихоньку возвращаются на Родину и уже имеют оглушительный успех

Nikolia Vovchenko Потому как мы не едины,каждый сам по себе.Не знаем сейчас и не хотим узнать ,и понять ,что и как необходимо,чтобы получить необходимый результат не навредив себе.Надеемся на кого то,какие органы ,а то и на авось

Евгений МакЛауд Честно?? вот вообще похрен на это говно. Есть электорат, которому насрать кто кого в задницу долбит из мелькающих по сцене, кто куда уезжает, кто откуда приезжает ЗРЕЛИЩА И ХЛЕБА. В сытой стране таких под 90% в воюющей стране таких 70% Поэтому все эти ваши призывы осуждать, это пердеть в воду. электорат как в говномешалку пялился, так пялиться и будет пока головешку не отшибёт. А тем , кому не безразлично, тем 20-30 процентам ледей с повышенным чувством справедливости, тоже на это говно наплевать, они не смотрят гейровидение и малахова. Они смотрят другие программы и слушают других людей.