Avia.pro - СМИ Вот он, очередной виток культурного цикла «Релокантам здесь не место!». История повторяется — сначала бегство, потом тихое возвращение под аплодисменты тех же самых зрителей, которые, кажется, уже разучились хлопать из-за усталости.
Релоканты потихоньку возвращаются на Родину и уже имеют оглушительный успех
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Потому как мы не едины,каждый сам по себе.Не знаем сейчас и не хотим узнать ,и понять ,что и как необходимо,чтобы получить необходимый результат не навредив себе.Надеемся на кого то,какие органы ,а то и на авось
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3 час.
Евгений МакЛауд
Честно?? вот вообще похрен на это говно. Есть электорат, которому насрать кто кого в задницу долбит из мелькающих по сцене, кто куда уезжает, кто откуда приезжает ЗРЕЛИЩА И ХЛЕБА. В сытой стране таких под 90% в воюющей стране таких 70% Поэтому все эти ваши призывы осуждать, это пердеть в воду. электорат как в говномешалку пялился, так пялиться и будет пока головешку не отшибёт. А тем , кому не безразлично, тем 20-30 процентам ледей с повышенным чувством справедливости, тоже на это говно наплевать, они не смотрят гейровидение и малахова. Они смотрят другие программы и слушают других людей.
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3 час.
Владимир Елкин
Молодец Евгений! Именно так! Нам насрать на то, куда слиняли и почему эти скоморохи! Вопрос нужно решить только один: почему эта мразь получает в десятки раз больше денег за кривлянье на сцене, а горняки и рабочие, реально создающие нужную стране и народам продукцию, на достающуюся им зарплату еле влачат свое существование!!!?
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2 час.
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