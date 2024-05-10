Дмитрий Василец: Свадебный генерал Залужный: Как стать успешным миллионером за счет украинских семей

Свадебный генерал пан Залужный «всплыл» в Киеве, занимается пиаром себя любимого. Видимо, англосаксы решили, что в Лондоне от него толку мало, только жрет алкоголь и кидается на местных женщин, посему отправили в Киев с охраной и заданием «повышать себе рейтинг».
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