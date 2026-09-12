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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Ширко: «Не понимаю тех, кто уже стал записывать «Спартак» в чемпионы. Он будет терять очки, до конца сезона много времени. Спад может продлиться»

Бывший нападающий « Спартака » Александр Ширко поделился мнением о результатах красно-белых в текущем сезоне.

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