Вы «всю жизнь делали это неправильно»: главные ошибки при приготовлении пюре из картофеля

Казалось бы, что может быть проще приготовление картошки пюре? Почистил, порезал, положил в воду, сварил, истолок толкушкой — вот и готово нехитрое блюдо! Оказывается, большинство из нас всю жизнь готовили пюре из картофеля неправильно! Британский шеф-повар Маркус Уоринг рассказал об основных ….