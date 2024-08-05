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Вечерний Новосибирск

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Шесть млн на продаже мифических дачных участков заработали жители Новосибирска

Шесть млн на продаже мифических дачных участков заработали жители Новосибирска

Председатель дачного товарищества и его знакомая предстанут перед судом в Новосибирске, они фиктивно продавали несуществующие участки и обвели вокруг пальца многих людей, мечтающих обзавестись собственными дачами.

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