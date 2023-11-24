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Бабаев о турнире сборных без России: «НХЛ стреляет себе в ногу. Российские игроки – одни из ведущих в лиге, они на слуху, привлекают спонсоров, на них ходят зрители»

Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

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