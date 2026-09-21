«Хочешь жить в Италии — забудь про никаб и учи язык»: как Мелони закручивает миграционные гайки

Европа, годами культивировавшая культ безграничной толерантности и мультикультурализма, наконец начала прозревать.
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