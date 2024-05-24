Миранчук помог "Аталанте" выиграть Лигу Европы

Звезда футбола Алексей Миранчук получил приз за победу своей команды "Аталанта" в Лиге Европы. Несмотря на то, что он не смог выйти на поле в финальном матче против "Байера", его вклад в успех команды был признан бывшим главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии