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Регионы России

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Трамп призывает страны мира усиливать давление на Иран

Трамп призывает страны мира усиливать давление на Иран

Президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН с призывом к странам мира совместно оказывать давление на Иран, чтобы предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.

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