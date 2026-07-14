Рубио объявил МУС «органом глобалистов», угрожающим независимости США Международный уголовный суд (МУС) угрожает независимости США, заявил глава .
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Рубио объявил МУС «органом глобалистов», угрожающим независимости США Международный уголовный суд (МУС) угрожает независимости США, заявил глава .
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