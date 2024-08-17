В Турции заявили, что Россия в Черном море борется против «пешек» США

Россия борется на Чёрном море против «пешек» американского империализма и сторонников Израиля, США находятся в упадке как в экономическом, так и в вооружённом плане, заявил председатель турецкой партии «Родина» (VATAN) Догу Перинчек.
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