Южноуральские самбистски завоевали медали главного национального старта

Южноуральские спортсменки завоевали медали чемпионата России по самбо. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, главный турнир сезона проходит в Брянске с 3 по 7 марта.
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