Ремонт дворов, дорог и водопровода: изменения в бюджете Уссурийска на 2022 год

Из вышестоящих бюджетов Уссурийскому городскому округу дополнительно выделено 777,9 млн рублей. В конце ноября главный финансовый документ города был одобрен в первом чтении, однако с новыми поступлениями потребовалась его корректировка.
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