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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Виннипег» выменял Колина Миллера у «Нью-Джерси», отдав выбор в 4-м раунде драфта-2026

Сделка состоялась перед дедлайном. «Девилс» получили выбор в 4-м раунде драфта-2026. Прошлым летом клуб выменял игрока у «Далласа», отдав выбор в 5-м раунде драфта-2025.

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