Age and Aging: высокий уровень «хорошего» холестерина предсказывает долгую жизнь

Некоторые биомаркёры крови указывают на прогноз длительности жизни. К примеру, высокий уровень «хорошего» холестерина, адипонектина и инсулиноподобного фактора роста, а также низкий уровень триглицеридов могут предсказать долголетие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии