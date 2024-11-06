Петербург лидирует среди городов по снижению цен на новостройки

Стоимость «квадрата» составляет 242 тысячи рублей По данным аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость», в октябре относительно сентября цены на новостройки в миллионниках РФ выросли на фоне сокращающегося объема предложения.
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