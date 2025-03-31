Врач призвал россиян носить маски из-за нового вируса с кровавым кашлем

Также специалист советует избегать большого скопления людей и не выходить на улицу без острой необходимости В период появления нового вируса с кровавым кашлем россиянам советуют надевать маски и избегать большого количества людей.
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