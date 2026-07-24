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Политика как она есть

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Мощный взрыв под Киевом: армия Россия могла ударить по наемникам ВСУ

Мощный взрыв под Киевом: армия Россия могла ударить по наемникам ВСУ

Мощный взрыв прогремел в районе Ржищева Киевской области ранним утром 23 июля. Как сообщает aif.ru, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что целью мог стать мобильный командный пункт ВСУ или скопление наемников.

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