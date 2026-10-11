В понедельник, 12 октября, в США состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» примет на своем льду «Каролину Харрикейнз».
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