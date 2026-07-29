30+ самых ожидаемых фильмов 2027 года: драмы, боевики, хорроры, анимация, семейное кино и другие премьеры

2027 год обещает стать одним из самых насыщенных киногодов за последнее десятилетие. Он начнется новогодними сражениями с колдуньей Бастиндой («Нарния: Племянник чародея»), пройдет через марвеловское лето («Мстители: Секретные войны») и закончится возвращением в Средиземье («Властелин колец: Охота за Голлумом»).