"Усмотрены признаки преступления": новосибирский бар "Элтон" проверяют на экстремизм

С заявление в полицию обратилась Сибирская правозащитная группа "Радетель".Скандально известный в Новосибирске бар "Элтон", где проводятся сомнительные травести-шоу и вечеринки для извращенцев, полиция проверяет на причастность к экстремизму.
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