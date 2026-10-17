38-летний хоккеист Дэвид Перрон подписал однолетний контракт с «Даллас Старс» на сумму $850 тысяч. Новый сезон станет для него 20-м в НХЛ.
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