Mash: Лайма Вайкуле готова продать свой особняк россиянам на миллион евро дороже

Певица Лайма Вайкуле снизила стоимость своего особняка в Латвии до 4,8 миллиона евро. По данным Mash, хотя артистка публично заявляет, что не рассматривает покупателей из России, в частном порядке она готова сделать исключение при условии увеличения цены на миллион евро.