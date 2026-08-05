Mash: Лайма Вайкуле готова продать свой особняк россиянам на миллион евро дороже

Певица Лайма Вайкуле снизила стоимость своего особняка в Латвии до 4,8 миллиона евро. По данным Mash, хотя артистка публично заявляет, что не рассматривает покупателей из России, в частном порядке она готова сделать исключение при условии увеличения цены на миллион евро.
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