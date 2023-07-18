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Гусев подписал контракт с «Динамо» на год

Срок контракта с форвардом рассчитан на один сезон. Гусев расторг соглашение со СКА в конце апреля. В прошлом сезоне форвард провел 37 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 49 (23+26) баллов.

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