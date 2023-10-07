В Челнах проходит первый зональный этап фестиваля «Наше время – Безнең заман»

В ДК «КАМАЗ» Набережных Челнов состоялось открытие первого зонального этапа XI открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи под названием «Наше время – Безнең заман».
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