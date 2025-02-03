Учёные выяснили, что среди сливок научного сообщества много богачей. Цитирую (ссылка): «подавляющее большинство нобелевских лауреатов — дети обеспеченных и высокообразованных родителей.
Как социалисты вредят бедным семьям
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Л
Лариса
Словесный понос английских ученых
Ответить
21 час.
Александр Рожков
И не говорите. А как они вредят богатым семьям...? Вредители они. Из вредности сделали равными всех в 1917 -м . Стремятся построить справедливое общество! Кошмар!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии