Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Как социалисты вредят бедным семьям

Как социалисты вредят бедным семьям

Учёные выяснили, что среди сливок научного сообщества много богачей. Цитирую (ссылка): «подавляющее большинство нобелевских лауреатов — дети обеспеченных и высокообразованных родителей.

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Комментарии
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Л
Лариса
Словесный понос английских ученых
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21 час.
Александр Рожков
И не говорите. А как они вредят богатым семьям...? Вредители они. Из вредности сделали равными всех в 1917 -м . Стремятся построить справедливое общество! Кошмар!
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16 час.
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