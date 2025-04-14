Трамп возмутился постоянным попрошайничеством Зеленского и обвинил его в развязывании конфликта

Глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя заявление Зеленского о готовности Украины заплатить США 15 млрд долларов за 10 зенитных ракетных комплексов Patriot, указал, что, когда начинают войну, необходимо знать, возможно ли её выиграть.
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