В Севастополе на улице Ивана Голубца произошло ДТП с двумя пострадавшими пешеходами.По предварительным ГАИ Севастополя, около 11:05 в районе дома №102 54-летний водитель иномарки с прицепом при повороте налево наехал на семейную пару.