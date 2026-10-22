В Севастополе на улице Ивана Голубца произошло ДТП с двумя пострадавшими пешеходами.По предварительным ГАИ Севастополя, около 11:05 в районе дома №102 54-летний водитель иномарки с прицепом при повороте налево наехал на семейную пару.
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