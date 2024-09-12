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Обрушится денежный дождь: Глоба назвала главного счастливчика сентября

Обрушится денежный дождь: Глоба назвала главного счастливчика сентября

Звезды будут помогать одному из знаков зодиака в первый месяц осени. Известная российская астролог Тамара Глоба рассказала о множестве возможностей, которые откроются перед людьми, рожденными под созвездием Стрельца, сообщает pg12.

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