Президент США Джо Байден хочет втянуть Соединенные Штаты в ядерную войну с Россией до инаугурации вновь избранного лидера Дональда Трампа.
Риттер: Байден может начать ядерную войну с РФ до инаугурации Трампа
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Это хороше действие от Байдена по уничтожению сначала Лондона и потом США, а если дернется Фраинци и она будет уничтожена. Наступит мир на 150-200 лет без войн. РВСН.
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13 час.
Андрей Шишинов
" Дедушка старый, ему всё равно". А точнее он просто не понимает уже, что подписывает и озвучивает с подсунутого листа. А вот его теневые кукловоды (всякие салливаны, блинкины и другие) неужели не понимают, что им жить осталось ровно до приказа Путина.
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10 час.
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