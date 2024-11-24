Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    Инетересно, а если верущие оскорбляют  атеистов , есть статья ?Baza: пошутивший ...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Хотели в европу а оказались в жопе.Украинец показал ...
  • Харченко Александр
    Тоннель, порт придётся восстанавливатьПолковник Матвийч...

Риттер: Байден может начать ядерную войну с РФ до инаугурации Трампа

Риттер: Байден может начать ядерную войну с РФ до инаугурации Трампа

Президент США Джо Байден хочет втянуть Соединенные Штаты в ядерную войну с Россией до инаугурации вновь избранного лидера Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СХ
Сергей Храмов
Это хороше действие от Байдена по уничтожению сначала Лондона и потом США, а если дернется Фраинци и она будет уничтожена. Наступит мир на 150-200 лет без войн. РВСН.
Ответить
13 час.
Андрей Шишинов
&quot; Дедушка старый, ему всё равно&quot;. А точнее он просто не понимает уже, что подписывает и озвучивает с подсунутого листа. А вот его теневые кукловоды (всякие салливаны, блинкины  и другие) неужели не понимают, что им жить осталось ровно до приказа Путина.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх