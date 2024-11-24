Риттер: Байден может начать ядерную войну с РФ до инаугурации Трампа

Это хороше действие от Байдена по уничтожению сначала Лондона и потом США, а если дернется Фраинци и она будет уничтожена. Наступит мир на 150-200 лет без войн. РВСН.

Андрей Шишинов

" Дедушка старый, ему всё равно". А точнее он просто не понимает уже, что подписывает и озвучивает с подсунутого листа. А вот его теневые кукловоды (всякие салливаны, блинкины и другие) неужели не понимают, что им жить осталось ровно до приказа Путина.