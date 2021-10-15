Спички - не игрушка

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Адвокат – Ксении Собчак: Вам теперь с этим жить!

Адвокат – Ксении Собчак: Вам теперь с этим жить!

  Адвокат Шота Горгадзе обратился к любимице нашей богемной тусовки (за неё – как грядущего за президента России! – голосовали и рок-музыканты, и видные журналисты, не говоря уже о звёздах шоу-бизнеса) :   Шота Горгадзе   Никто и никогда не убедит меня в том, что водитель VIP такси, например Wheely или любого другого сервиса, предоставляющего автомобиль с водителем VIP класса, посмеет выехать на встречку или превысить скорость, если не будет на то жёсткого приказа (не просьбы, а именно жёсткого указания в форме приказа) VIP-пассажира.

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Борис Николаевич
Ну, у этой шлюхе, совести, и еще каких- либо человеческих чувств, к окружающим ее людям не было и нет. Она не знает что такое угрызение совести! Жаль ч то ее мало поучили когда она сунулась в монастырь! Лучше было бы, чтобы ее там сдделали "святой мученицей"!!! А адвокат все правильно сказал! Полностью поддерживаю. Он молодец!
Владимир Байков
Давно пора эту проблядь поставить в стойло.
Сергей Лобченко
Попробуй? У неё в тылах даже Путин. Это нас в стойло поставят, а ей всё как с гуся вода.
слава ким
Ну закройте эту нелюдь на долго, как Ефремова. Смотреть на это ничтожество противно. Все пыжиться и гламуриться. Где Собчак, там везде без приключения не обходится.
Андрей
Слава, извините! Зачем вы лошадь обидели разместив рядом с этой...
lidnik58 V
Уважаемый В.В.П., может быть Вы и чувствуете ответственность за дочь своего друга, но выросло невменяемое невоспитанное существо. У каждого во власти есть свой "крестник", так что нам всЕ ЭТО терпеть?
Aleksandr Valerevich Bogomolov
Так там теперь за неё мамаша начнет пыжиться. Ее тоже не мешало бы снять с верховенства. Кто её воткнул в это синаторство?
Россиянин
Она сама воткнулась.
Татьяна Морозова
очень хорошо разложил
Марк Шехтместер
У автора напряг с клиентами, решил под шумок о себе напомнить.
Юрий Васечкин
вот всегда найдедся чисто барыжный элемент.даже если он решил о себе напомнить. к вам вопрос в чем он не прав где он не правильно преподнес Свое мнение?
Galina Bobryasheva
Да все это понимают! Адекватные люди когда-нибудь доверяли этой побрякушке?
Владимир Ушкал
А он . прав хоть и грузин, эту тварь жидовку надо давно уложить в гроб чтобы не проститутничалс и не трепалась и умничала дебилка менше. и пила водяру обезьяна мавпа
Борис Осипов
Автор прав. Она своими предыдущими интервью сама себя подставила. Конечно водителю заплатит, чтобы он все взял на себя. И греть будет его на зоне...А может быть и УДО организует...
Ирина Голота (Болховитинова)
Не факт...
Tania Еременко
mark kapustin
👍👍👍
Борис Осипов
Показательно:)))))))))))
Борис Осипов
Ну тогда водитель признается...
Прохожий по жизни
Эта богемная курочка снесет ещё много яичек. Подленькая и хитропопая девица.
Арсен Аймурзин
Этой светской пробляди, как сказал Жириновский, светское место на нарах.

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