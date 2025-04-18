Аморим об «МЮ» в АПЛ: «Выступаем ниже своих возможностей. Недотягиваем во многих аспектах. В плане физики справляемся лучше в Лиге Европы»

После 32 туров манкунианцы занимают в таблице 14-е место. В Лиге Европы «МЮ» пробился в 1/2 финала, где сыграет с «Атлетиком».
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