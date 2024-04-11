Эксперт Коротченко: планы Зеленского разрушить Крымский мост - терроризм

Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что утверждения украинского лидера Владимира Зеленского о намерении разрушить Крымский мост отражают собой террористическую сущность режима на Украине.
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