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10 грампластинок, которые были в каждом советском доме

10 грампластинок, которые были в каждом советском доме

Эстрада, сказки и, конечно, лицензионный дефицит, чтобы гости слушали и завидовали. фото: AI«Оркестр Поля Мориа» (1970)Ни один человек не познает сущность жизни в СССР, пока не научится слушать записи французского оркестра Поля Мориа.

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