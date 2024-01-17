10 грампластинок, которые были в каждом советском доме

Эстрада, сказки и, конечно, лицензионный дефицит, чтобы гости слушали и завидовали. фото: AI«Оркестр Поля Мориа» (1970)Ни один человек не познает сущность жизни в СССР, пока не научится слушать записи французского оркестра Поля Мориа.