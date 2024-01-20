Мобилизованный морпех победил в рукопашной схватке на Донецком направлении

Всё на адреналине было - русский морпех в одиночку справился с тремя украинскими солдатами.В СМИ часто пишут о том, как русские военнослужащие в одиночку уничтожают противника, рискуя своей жизнью, а также демонстрируя свой профессионализм и преданность своей стране.