Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в столицу Украины для переговоров с главой киевского режима с Владимиром Зеленским.
Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским
Комментарии
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Eduard
Переговоры с незаконным Президентом Украины!
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17 час.
Eduard
Не имеет права Европа ни на какую поддержку некоей Украины.Свои страны в ЕС поддерживайте и не суйте нос к другим!
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17 час.
Eduard
Прицепились к нашей Украине.Территория Германии у Польши,туда и идите за землицей!
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17 час.
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