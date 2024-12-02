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Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским

Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в столицу Украины для переговоров с главой киевского режима с Владимиром Зеленским.

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Комментарии
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Eduard
Переговоры с незаконным Президентом Украины!
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17 час.
Eduard
Не имеет права Европа ни на какую поддержку некоей Украины.Свои страны в ЕС поддерживайте и не суйте нос к другим!
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17 час.
Eduard
Прицепились к нашей Украине.Территория Германии у Польши,туда и идите за землицей!
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17 час.

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