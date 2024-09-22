Рябков предупреждает, что Россия ответит, если американские ракеты останутся на Филиппинах

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что если американские ракеты средней и меньшей дальности не будут возвращены с Филиппин в США, Москва примет все необходимые меры военного характера для обеспечения баланса сил.
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