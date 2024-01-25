Песков: следствие по атаке на Ил-76 нужно, чтобы изучить преступление Киева

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев будет настаивать на международном расследовании крушения самолета Ил-76 в Белгородской области.
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