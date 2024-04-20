Власти Запорожья сообщили о повреждении объекта городской инфраструктуры

В Запорожье взрывной волной накрыло объект городской инфраструктуры. В результате атаки он получил повреждения, сообщил назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram-канале.
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